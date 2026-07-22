Congo-Fecofoot : la FIFA fixe au 17 septembre l’élection du nouveau Comité exécutif

La Fédération internationale de football association (FIFA) a arrêté une feuille de route visant à rétablir un processus électoral conforme au sein de la Fédération congolaise de football (Fecofoot).

Dans une correspondance officielle adressée aux parties concernées, l’instance mondiale du football fixe au 17 septembre prochain la tenue de l’élection du nouveau Comité exécutif de la fédération.

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Cette décision intervient à l’issue de la mission d’évaluation menée à Brazzaville du 4 au 6 mai dernier par une délégation de la FIFA. Au cours de cette mission, les représentants de l’instance internationale ont procédé à une analyse approfondie du fonctionnement des organes de gouvernance de la Fecofoot ainsi que de l’état d’avancement du processus électoral.

À travers cette feuille de route, la FIFA entend garantir l’organisation d’élections transparentes, inclusives et conformes aux statuts de la fédération ainsi qu’aux principes de bonne gouvernance qui régissent le football mondial. L’objectif est de permettre à la Fecofoot de se doter d’une direction légitime, capable de conduire le développement du football congolais dans un climat institutionnel apaisé.

Le calendrier établi par la FIFA prévoit ainsi plusieurs étapes préparatoires devant aboutir à l’élection du nouveau Comité exécutif le 17 septembre, une échéance désormais considérée comme déterminante pour la normalisation de la gouvernance de la Fédération congolaise de football.

Cette initiative de la FIFA traduit sa volonté d’accompagner la Fecofoot dans la sortie de la crise institutionnelle qui a perturbé son fonctionnement ces derniers mois, tout en veillant au strict respect des règles électorales et des exigences de transparence.

L’élection de septembre est donc attendue comme une étape majeure pour ouvrir un nouveau chapitre dans la gestion du football congolais.