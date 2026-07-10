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CEPE 2026 : un taux d’absences préoccupant avant la transition vers le CEP

La session 2026 du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) a livré son verdict le 9 juillet, cette édition est marquée…

Publié par Journal du Cameroun
le: 10 juillet 2026
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La session 2026 du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) a livré son verdict le 9 juillet, cette édition est marquée par un taux d’absences élevé.

 

La session 2026 du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) a livré son verdict le 9 juillet, à l’issue d’une délibération organisée par visioconférence sous la présidence du ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Jean Luc Mouthou. Cette édition est marquée par un taux d’absences particulièrement élevé, notamment dans les principaux centres urbains du pays. Elle est également la dernière avant la mise en place du Certificat d’études primaires (CEP), qui entrera en vigueur dès l’année scolaire 2026-2027.

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Réunis en visioconférence le 9 juillet, les membres du jury national ont procédé à la délibération des résultats du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE), sous la conduite du ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Jean Luc Mouthou. Une étape qui marque la fin du processus d’évaluation des élèves du cycle primaire pour l’année scolaire 2025-2026.

Au-delà des résultats, cette session retient l’attention par le nombre important de candidats absents, une situation particulièrement observée dans les grands centres urbains. Si les raisons précises de ces absences n’ont pas été détaillées, ce phénomène soulève des interrogations sur les conditions de participation des élèves à cet examen national.

Cette édition revêt également un caractère historique. Elle constitue en effet la dernière organisée sous l’appellation Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE). À compter de l’année scolaire 2026-2027, cet examen sera officiellement remplacé par le Certificat d’études primaires (CEP), conformément aux réformes engagées dans le système éducatif congolais.

Ce changement s’inscrit dans la volonté des autorités de moderniser l’organisation des évaluations scolaires et d’adapter le système éducatif aux nouvelles orientations pédagogiques. Les modalités de mise en œuvre du CEP devraient être précisées avant le début de la prochaine année scolaire.

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