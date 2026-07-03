Congo : Juste Désiré Mondelé quitte le Club 2002-PUR

Le secrétaire général du Club 2002, Parti pour l’unité et la République (PUR), Juste Désiré Mondelé, a annoncé sa démission dans une lettre adressée au président du Conseil de surveillance du parti, Guy César Wilfrid Nguesso.

Après plus de deux décennies passées à la tête du secrétariat général, Juste Désiré Mondelé explique son départ par des décisions qu’il juge contraires aux textes fondamentaux du Club 2002-PUR. Figure historique de cette formation politique, il exprime son désaccord avec les récentes orientations prises dans le cadre de l’organisation du premier congrès ordinaire du parti.

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À l’origine de cette rupture figurent notamment les actes publiés le 26 juin dernier portant sur l’organisation du congrès et la nomination des membres du Comité national préparatoire. Le ministre de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier dénonce des irrégularités qu’il qualifie d’administratives, hiérarchiques et protocolaires, estimant que les procédures adoptées ne respectent pas les règles internes du parti.

En quittant le poste de secrétaire général, Juste Désiré Mondelé renonce également à ses fonctions de vice-président et représentant personnel du président national au sein du Comité national préparatoire du premier congrès ordinaire. Il abandonne aussi son siège de membre du Comité national de supervision et de coordination.

Cette démission intervient à un moment clé de la vie du Club 2002-PUR, engagé dans les préparatifs de son premier congrès ordinaire.