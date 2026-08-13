Congo-Aubeville : un nouveau centre pour favoriser l’insertion et la réinsertion des jeunes

Le Centre d’Insertion et de Réinsertion Sociales des Jeunes d’Aubeville (CIRSJA) a été officiellement inauguré le 12 août 2026, à l’occasion de la Journée internationale de la Jeunesse.

À travers cette infrastructure, les pouvoirs publics entendent renforcer les dispositifs destinés à accompagner les jeunes en situation de vulnérabilité ou confrontés à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle.

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Le CIRSJA se veut ainsi un espace d’accueil, d’encadrement et d’orientation, permettant aux bénéficiaires de développer leurs compétences et de retrouver progressivement leur autonomie. L’objectif est notamment de favoriser leur réintégration dans la vie sociale et de leur offrir de meilleures perspectives d’avenir.

L’inauguration de ce centre intervient dans un contexte où la question de l’insertion des jeunes demeure au cœur des politiques publiques. Elle traduit la volonté de placer la jeunesse au centre des efforts de développement, en misant sur son potentiel et en créant les conditions nécessaires à son épanouissement.

Au-delà de son rôle social, le CIRSJA devrait également contribuer à prévenir l’exclusion et les différentes formes de marginalisation auxquelles peuvent être exposés certains jeunes. Son action repose ainsi sur une approche axée sur l’accompagnement, la responsabilisation et la préparation à une insertion durable.

Avec l’ouverture officielle de cette structure, Aubeville dispose désormais d’un nouvel outil pour soutenir les jeunes et les aider à construire un avenir meilleur.