Congo : l’hôpital général Edith-Lucie-Bongo-Ondimba reçoit des équipements de santé numérique

D’une valeur de près de 94 millions de FCFA, ce matériel doit contribuer à moderniser les services de cet établissement et à améliorer la prise en charge des patients.

Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a remis, le 7 août à Oyo, un lot d’équipements à l’hôpital général Edith-Lucie-Bongo-Ondimba. Évalué à près de 94 millions de FCFA, le don comprend notamment un système moderne de vidéo-santé composé de kits et d’équipements multimédias. L’objectif est de permettre à l’établissement hospitalier de disposer d’une véritable salle multimédia, capable de soutenir les consultations à distance, les échanges entre professionnels de santé, mais également la formation continue des médecins et des chercheurs.

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Ledit matériel a été remis par la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian Barry, au ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara. Au-delà de la télémédecine, cette infrastructure doit permettre à l’hôpital de participer à distance à des rencontres scientifiques internationales de référence. Un outil qui pourrait contribuer à renforcer les échanges d’expertise et à donner davantage de visibilité aux initiatives et aux besoins du secteur de la santé au Congo.

La dotation comprend également des équipements de e-santé, des tablettes et des ordinateurs. Selon Adama Dian Barry, ces outils doivent favoriser un suivi plus rapide des patients et améliorer la circulation de l’information sanitaire. La disponibilité de données plus fiables et plus rapidement accessibles devrait, à terme, permettre aux responsables sanitaires de disposer d’éléments plus précis pour orienter leurs décisions.

Le matériel remis concerne également le laboratoire P2 ainsi que le dispositif de gestion des déchets biomédicaux, deux composantes essentielles au renforcement de la qualité et de la sécurité des soins. Leur mise à niveau participe ainsi à l’amélioration globale de l’environnement hospitalier.