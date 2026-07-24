Congo-loi de finances rectificative 2026 : le Parlement adopte à l’unanimité le budget révisé

Réunis en séances plénières le jeudi 23 juillet, les députés et les sénateurs ont adopté à l’unanimité et sans amendements le projet de loi de finances rectificative pour l’exercice 2026.

Défendu devant les deux chambres du Parlement par le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, le texte fixe un budget révisé marqué par un excédent budgétaire prévisionnel destiné à couvrir le déficit de trésorerie.

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Présenté successivement devant l’Assemblée nationale et le Sénat, sous la présidence respective de Léon Alfred Opimba, premier vice-président de l’Assemblée nationale, et de Pierre Ngolo, président du Sénat, le projet de loi a reçu l’approbation des parlementaires après l’examen des rapports des commissions Économie et Finances des deux chambres.

La loi de finances rectificative arrête les recettes de l’État à 2 778,016 milliards de FCFA et les dépenses à 2 561,069 milliards de FCFA. Cette configuration fait ressortir un excédent budgétaire prévisionnel de 216,947 milliards de FCFA.

Selon le gouvernement, cet excédent permettra de résorber un déficit de trésorerie estimé au même montant, renforçant ainsi l’équilibre des finances publiques dans un contexte de gestion budgétaire ajustée.

Pour garantir l’équilibre global de cette loi de finances rectificative, l’État prévoit également de mobiliser des ressources à travers différents instruments financiers. Il est notamment prévu un recours aux Bons du Trésor Assimilables (BTA) et aux Obligations du Trésor Assimilables (OTA), pour un montant total de 1 041,574 milliards de FCFA.

L’adoption sans amendements de ce texte traduit le consensus des deux chambres du Parlement autour des orientations budgétaires proposées par le gouvernement pour la seconde partie de l’exercice 2026. Cette révision budgétaire vise à adapter les prévisions financières de l’État aux réalités économiques tout en assurant le financement des priorités publiques et le maintien des équilibres macroéconomiques.