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Congo-Santé : le Pnud fait un don d’équipements numériques

Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a remis, le 17 juillet à Brazzaville, un lot d'équipements informatiques…

Publié par journaldebrazza.com
le: 20 juillet 2026
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Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a remis, le 17 juillet à Brazzaville, un lot d’équipements informatiques au ministère de la Santé et de la Population afin d’améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement des programmes de lutte contre le VIH/sida et la tuberculose.

 

D’une valeur de près de 50 millions de FCFA, ce don a été officiellement remis par la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian-Barry, au ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara. Il s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Pnud, le Fonds mondial et le gouvernement congolais.

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Le matériel est composé de 110 tablettes numériques, 55 ordinateurs portables, deux imprimantes et deux plateformes numériques. Ces équipements permettront de moderniser les outils de collecte, de traitement et de partage des données sanitaires, tout en facilitant le suivi des stocks de médicaments et des intrants médicaux.

Au-delà de l’appui matériel, cette initiative traduit la volonté des partenaires de faire évoluer le système de gestion des approvisionnements vers un modèle davantage proactif, capable d’anticiper les besoins et de réduire les risques de rupture de stock. Cette approche devrait contribuer à améliorer la disponibilité des produits de santé essentiels au bénéfice des populations.

Les deux plateformes numériques mises à disposition ont également pour objectif d’offrir une meilleure visibilité aux programmes nationaux de lutte contre le VIH/sida et la tuberculose. Elles serviront de vitrines numériques pour valoriser les actions menées, renforcer le suivi des performances et favoriser le partage des résultats avec les partenaires nationaux et internationaux.

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