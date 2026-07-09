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Pensions impayées : le CESE ouvre le débat sur les difficultés des retraités

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a ouvert, le 6 juillet dernier à Brazzaville, les travaux de sa deuxième…

Publié par journaldebrazza.com
le: 9 juillet 2026
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Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a ouvert, le 6 juillet dernier à Brazzaville, les travaux de sa deuxième session ordinaire de l’assemblée générale. Présidée par Émilienne Raoul, cette rencontre est consacrée à l’examen et à l’adoption de deux projets d’avis portant respectivement sur la situation sociale des personnes admises à la retraite et sur la Journée nationale de l’arbre.

 

Conformément aux dispositions de la loi organique régissant cette institution consultative, les conseillers sont appelés à analyser ces deux dossiers jugés prioritaires. Le premier concerne les difficultés persistantes auxquelles sont confrontés les retraités congolais, notamment les retards récurrents dans le paiement des pensions. Le second porte sur la valorisation de la Journée nationale de l’arbre, un rendez-vous annuel destiné à promouvoir la protection de l’environnement et le reboisement.

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La question des pensions de retraite demeure une préoccupation majeure. En 2025, de nombreux retraités affiliés à la Caisse de retraite des fonctionnaires avaient dénoncé des arriérés de paiement pouvant atteindre trente-neuf mois, une situation qui fragilise davantage leurs conditions de vie et alimente un profond mécontentement.

Face à cette réalité, le CESE entend assumer pleinement sa mission de conseil auprès des pouvoirs publics. À travers les avis qui seront adoptés au terme de cette session, l’institution ambitionne de formuler des recommandations concrètes susceptibles de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des retraités et de renforcer les politiques publiques en matière de protection sociale.

Les conclusions de cette session devraient également permettre d’enrichir la réflexion sur la préservation de l’environnement, en proposant des pistes pour renforcer l’impact de la Journée nationale de l’arbre et encourager une plus grande implication des citoyens dans les actions de reboisement et de développement durable.

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