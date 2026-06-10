Congo : Claude Le Roy prend les rênes des Diables rouges

L’annonce a été faite le 9 juin 2026 par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Éducation civique à travers un communiqué officiel.

La République du Congo ouvre une nouvelle page de son histoire footballistique avec la nomination de l’expérimenté technicien français Claude Le Roy au poste de sélectionneur national des Diables Rouges.

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Pour l’accompagner dans cette mission, les autorités sportives congolaises ont porté leur choix sur Omar Daf, ancien international sénégalais et entraîneur reconnu sur le continent africain, qui occupera les fonctions de sélectionneur adjoint.

Cette nouvelle équipe technique est appelée à conduire un ambitieux projet de reconstruction et de développement de la sélection nationale. L’objectif affiché est de renforcer la compétitivité des Diables Rouges et de préparer efficacement les prochaines échéances continentales et internationales.

Figure emblématique du football africain, Claude Le Roy dispose d’une solide expérience acquise à la tête de plusieurs sélections nationales, dont le Cameroun, le Ghana, le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Togo et le Congo. Son retour aux commandes des Diables Rouges suscite déjà de nombreux espoirs parmi les supporters et les acteurs du football national.

La cérémonie officielle de signature du contrat est prévue le 22 juin prochain à Brazzaville, sous la présidence du ministre des Sports. L’événement réunira notamment le président de la Fédération Congolaise de Football, Henri Ndzianga, ainsi que plusieurs responsables sportifs et personnalités du monde du football.