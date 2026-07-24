Congo-Gabon : Denis Sassou-N’Guesso à Libreville pour une visite de travail

Le président de la République est arrivé jeudi 23 juillet dans la capitale gabonaise.

À son arrivée dans la capitale gabonaise, le chef de l’État congolais a été accueilli par les autorités gabonaises dans un cérémonial officiel, témoignant de la qualité des liens d’amitié et de coopération qui unissent Brazzaville et Libreville.

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Cette visite s’inscrit dans la dynamique de concertation régulière entre les dirigeants des deux États, engagés à consolider leur partenariat dans plusieurs domaines d’intérêt commun. Les échanges devraient notamment porter sur le renforcement de la coopération bilatérale, ainsi que sur les principaux enjeux sous-régionaux et africains.

Partageant une frontière commune et des intérêts stratégiques convergents, le Congo et le Gabon entretiennent des relations historiques marquées par un dialogue politique constant et une volonté commune de promouvoir la paix, la stabilité et le développement au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC).