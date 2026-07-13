Congo-énergies renouvelables : le CEO passe en revue ses activités

Le Comité de suivi de la structure s’est réuni le 10 juillet dernier à Brazzaville dans la dynamique de consolider les acquis.

La rencontre a porté sur le bilan des activités réalisées, l’état d’avancement des projets et les perspectives de développement, également sur les actions à mettre en œuvre. L’objectif de cette réunion est d’assurer une gouvernance efficace et durable du centre d’excellence d’Oyo (CEO).

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Les partenaires du CEO ont au cours de cette réunion réaffirmé leur engagement commun à faire du centre un pôle régional de référence dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de la recherche, de l’innovation et du développement durable.

« Nous avons discuté des principaux projets sur lesquels nous allons continuer à travailler, notamment la recherche appliquée, le renforcement des capacités en énergies renouvelables », a indiqué Luca Longo, chef de projet auprès de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel.

Inauguré en avril 2023, le CEO est le fruit de la coopération entre la République du Congo, la compagnie pétrolière italienne Eni et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel. Il a pour mission de de faciliter la recherche et le développement de solutions en matière d’énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans les Etats membres de la Commission économique des États de l’Afrique centrale ; de créer les mécanismes et les opportunités pour la fiabilité du marché des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ; de soutenir les technologies liées aux énergies.