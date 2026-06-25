Tremplins Mboté Hip Hop : Kinkala accueille la neuvième édition dédiée aux talents urbains

La neuvième édition des Tremplins Mboté Hip Hop fera étape à Kinkala le 9 juillet prochain, dans le cadre de sa troisième phase de sélection.

Après une première escale à Kintélé, ce rendez-vous artistique poursuit sa mission de proximité en allant à la rencontre des jeunes talents dans les différentes localités du pays. L’événement s’adresse aux artistes émergents âgés de 15 à 35 ans évoluant dans les disciplines du hip-hop et des musiques urbaines : danse, rap, slam, DJing, beatmaking, vidéo et management artistique.

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Les candidats peuvent déposer leurs dossiers directement auprès du service de programmation de l’Institut français du Congo ou les transmettre par courrier électronique. Selon les catégories, des modalités spécifiques ont été définies. Les managers devront fournir un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation ; les beatmakers présenteront trois créations musicales sur support numérique ; tandis que les vidéastes soumettront leurs meilleures réalisations, notamment tournées au smartphone. Les rappeurs, slameurs, danseurs et DJ défendront quant à eux leur talent en prestation devant un jury.

Au-delà de la compétition, les Tremplins Mboté Hip Hop se positionnent comme un véritable programme d’accompagnement artistique. L’objectif est de repérer, former et valoriser une nouvelle génération de créateurs capables de porter haut les couleurs des musiques urbaines.

À l’issue des différentes étapes de sélection, une trentaine d’artistes et managers intégreront un parcours intensif de formation aux métiers de la musique. Les lauréats de chaque catégorie auront ensuite l’opportunité de se produire sur la grande scène du Festival Mboté Hip Hop, offrant ainsi une visibilité accrue à leurs projets et à leur carrière. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 4 juillet et la participation est entièrement libre et gratuite.