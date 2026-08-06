Le Congo se dote d’un programme national pour valoriser les produits forestiers non ligneux

Le gouvernement congolais et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ont signé, le 4 août à Pointe-Noire, le Programme national de développement du sous-secteur des produits forestiers non ligneux.

Mardi 4 août, à Pointe-Noire, le gouvernement et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ont procédé à la signature du Programme national de développement du sous-secteur des produits forestiers non ligneux (PFNL). La cérémonie s’est déroulée sous le patronage de la ministre de l’Économie forestière, Rosalie Matondo, en présence de la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry.

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À travers ce programme, les autorités congolaises entendent faire des produits forestiers non ligneux un véritable moteur de croissance économique durable. Il s’agit notamment de développer des filières compétitives, inclusives et résilientes, capables de générer des richesses, de créer des emplois et d’apporter une plus forte valeur ajoutée à l’économie nationale, tout en contribuant à la transition vers une économie verte.

Le document fixe plusieurs objectifs stratégiques. Il prévoit d’accroître la contribution des produits forestiers non ligneux au produit intérieur brut grâce à une gestion durable des ressources, à leur transformation locale et à une meilleure commercialisation. L’ambition est également de structurer les chaînes de valeur afin d’améliorer la compétitivité du secteur sur les marchés national et international.

Le programme accorde une place importante à l’inclusion sociale. Il ambitionne de favoriser la création d’emplois décents au profit des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables, tout en renforçant les revenus des communautés locales et des peuples autochtones qui tirent une partie essentielle de leurs moyens de subsistance de l’exploitation de ces ressources forestières.