Cémac : la Commission présente à Denis Sassou N’Guesso sa feuille de route

Le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac), Baltasar Engonga Edjo’o, a été reçu en audience, le 4 août à Brazzaville, par le président de la République et président en exercice de la Cémac, Denis Sassou N’Guesso.

Au cœur des échanges, la présentation de la feuille de route des actions prioritaires de la Commission, destinée à renforcer l’intégration sous-régionale et à apporter des réponses concrètes aux défis auxquels est confronté l’espace communautaire.

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Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de relance des ambitions de la Cémac, alors que la sous-région fait face à des enjeux économiques, sanitaires et sécuritaires de plus en plus complexes. Le document présenté au président en exercice définit les principales priorités que la Commission entend mettre en œuvre dans les prochains mois afin d’améliorer le fonctionnement de l’organisation et de renforcer la coopération entre les États membres.

Parmi les axes retenus figurent l’accélération des réformes économiques, le renforcement de l’intégration des marchés, la consolidation des politiques communes, ainsi que l’amélioration de la libre circulation des personnes et des biens. La Commission entend également intensifier les initiatives visant à soutenir la résilience des économies de la sous-région face aux chocs extérieurs.

Les échanges ont aussi porté sur les défis sanitaires et sécuritaires qui continuent de peser sur les pays de la Cémac. Face à ces enjeux, la Commission souhaite promouvoir une meilleure coordination des réponses communautaires, estimant qu’une action concertée constitue un levier essentiel pour préserver la stabilité et favoriser un développement durable.

En sa qualité de président en exercice de la Cémac, Denis Sassou N’Guesso a réaffirmé son attachement à une intégration régionale plus forte et plus efficace. Il a encouragé la Commission à poursuivre les réformes engagées et à veiller à la mise en œuvre effective des actions prioritaires, dans l’intérêt des populations de l’Afrique centrale.