Congo : l’opération « Zéro déchet plastique » s’intensifie avant la fête de l’indépendance

À l’occasion du premier samedi du mois, consacré à l’opération « Zéro déchet plastique », le ministre de l’Assainissement, de l’Entretien routier et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, a conduit une campagne de sensibilisation et de nettoyage des principales artères de Brazzaville.

À quelques jours de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Congo, les autorités renforcent les actions d’assainissement dans la capitale. L’opération « Zéro déchet plastique » a une nouvelle fois mobilisé les autorités, les agents municipaux, les associations et les habitants de Brazzaville, le 1ᵉʳ août, dans le cadre de la journée mensuelle dédiée à la lutte contre la pollution plastique. Conduite par le ministre de l’Assainissement, de l’Entretien routier et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, cette initiative s’inscrit dans les préparatifs du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Congo, célébré le 15 août.

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Sur plusieurs axes de la capitale, les participants ont procédé au ramassage des déchets plastiques, au curage de certains caniveaux et au nettoyage des espaces publics. Au-delà de l’aspect opérationnel, cette journée avait également une forte portée pédagogique. Les équipes déployées ont sensibilisé les riverains et les commerçants à l’importance d’adopter des comportements responsables pour préserver un cadre de vie sain.

À travers cette campagne, le gouvernement réaffirme sa volonté de faire de la salubrité une responsabilité partagée. Le ministère rappelle que la lutte contre les déchets plastiques ne peut produire des résultats durables sans l’implication quotidienne des citoyens, des collectivités locales et des acteurs économiques.

À l’approche des festivités de l’indépendance, cette mobilisation vise aussi à offrir une capitale plus propre et plus accueillante, tout en ancrant progressivement les bonnes pratiques environnementales dans les habitudes des populations. L’opération « Zéro déchet plastique », organisée chaque premier samedi du mois, s’impose ainsi comme un rendez-vous citoyen destiné à promouvoir la protection de l’environnement et l’amélioration durable du cadre de vie.