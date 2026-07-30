Congo : Michel Djombo Balombelly passe au crible la filière cimentière nationale

Le ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo Balombelly, a entamé le 27 juillet une tournée d’inspection des principales cimenteries du Congo.

Le ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo Balombelly, a lancé, le 27 juillet, une mission de terrain consacrée à l’évaluation de la filière cimentière nationale. Cette tournée, qui couvre les principaux sites de production du pays, a débuté dans le département du Niari avec les visites de la future cimenterie publique de Tao-Tao, à Mafoubou, et de la société FORSPAK.

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À Tao-Tao, le membre du gouvernement s’est rendu sur le chantier de la future cimenterie publique dont le niveau d’exécution des travaux est estimé entre 85 % et 90 %. Aux côtés de l’ambassadeur de l’Inde au Congo, Madan Lal Raigar, et des partenaires techniques indiens impliqués dans le projet, il a fait le point sur les dernières contraintes à lever avant la mise en exploitation de cette infrastructure. Les échanges ont notamment mis en évidence la nécessité d’assurer une alimentation électrique fiable, condition essentielle à la mise en service de l’usine.

Cette cimenterie publique constitue l’un des projets industriels majeurs du gouvernement, appelé à renforcer les capacités nationales de production de ciment et à soutenir la transformation locale des ressources.

La délégation ministérielle a ensuite poursuivi sa mission à la cimenterie FORSPAK. Les discussions ont porté sur les principaux défis auxquels fait face l’industrie cimentière congolaise, notamment les coûts de production, la compétitivité des entreprises, les perspectives d’exportation du clinker ainsi que l’intégration de la future cimenterie de Tao-Tao dans un marché dont les capacités de production sont déjà importantes.

À travers cette tournée, Michel Djombo Balombelly entend disposer d’une vision précise de la situation de l’ensemble de la filière afin d’orienter les futures décisions publiques sur la base des réalités observées sur le terrain. L’objectif affiché est d’améliorer la compétitivité des entreprises, de consolider la souveraineté industrielle du Congo et de favoriser la création durable d’emplois.

La mission gouvernementale se poursuivra dans le département de la Bouenza avec les visites des cimenteries Dangote Cement Congo et SONOCC, dernière étape de cette évaluation nationale destinée à dresser un état des lieux complet de la filière cimentière congolaise.