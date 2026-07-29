Congo : une enquête nationale pour actualiser les données sur la sécurité alimentaire

Le gouvernement congolais a lancé, le 28 juillet à Brazzaville, l’Analyse globale de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (AGSAV) 2026.

Réalisée avec l’appui technique du Programme alimentaire mondial (PAM), cette enquête nationale vise à dresser un état des lieux de la sécurité alimentaire des ménages et à identifier les populations les plus vulnérables afin de mieux orienter les politiques publiques.

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La cérémonie de lancement a été présidée par Sylvain Lékaka, directeur de cabinet du ministre de l’Économie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective. Conduite par les experts de l’Institut national de la statistique, l’opération s’étendra sur près de deux mois et couvrira l’ensemble des quinze départements du pays.

Durant cette période, les enquêteurs se rendront de ménage en ménage pour collecter des informations sur les conditions de vie des populations, leur accès à l’alimentation ainsi que les différents facteurs de vulnérabilité auxquels elles sont confrontées.

L’AGSAV 2026 poursuit plusieurs objectifs. Elle permettra notamment d’analyser les causes structurelles et conjoncturelles de l’insécurité alimentaire, de déterminer les niveaux de richesse et de pauvreté des ménages à partir d’indices spécifiques, d’évaluer leur accès aux services sociaux de base et d’identifier les principaux risques pesant sur leur sécurité alimentaire. L’enquête devra également contribuer à définir les mécanismes d’assistance les plus adaptés aux besoins des populations.

Les autorités congolaises entendent disposer de données récentes, fiables et crédibles sur la situation de la sécurité alimentaire, de la nutrition, des moyens d’existence et de la vulnérabilité des ménages. Ces résultats serviront de base à la conception et à la mise en œuvre de politiques et de programmes plus efficaces en faveur des populations les plus exposées à l’insécurité alimentaire.