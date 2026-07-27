Congo : trois projets de loi examinés à l’Assemblée nationale

Les députés ont examiné, le 23 juillet, trois projets de loi portant sur le développement des infrastructures, le financement de l’économie et le renforcement de la coopération internationale.

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Le premier texte vise à autoriser la ratification de l’accord de prêt signé entre le gouvernement congolais et la Badea. Ce financement est destiné à soutenir le projet de prolongement de la route de la corniche de Brazzaville, une infrastructure jugée stratégique pour améliorer la mobilité urbaine, renforcer la fluidité du trafic et accompagner le développement de la capitale.

En plus de contribuer au désengorgement de certains axes routiers, ce projet devrait faciliter les échanges économiques et améliorer les conditions de circulation des populations, tout en valorisant les espaces riverains du fleuve Congo.

Les parlementaires ont également examiné le projet de loi autorisant la ratification de l’accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements entre la République du Congo et la Fédération de Russie. Ce texte établit un cadre juridique destiné à sécuriser les investissements réalisés par les opérateurs économiques des deux pays.

À travers cet accord, les deux États entendent offrir davantage de garanties aux investisseurs, favoriser les flux de capitaux et créer un climat propice au développement de partenariats économiques dans des secteurs d’intérêt commun.

Le troisième projet de loi, également inscrit à l’ordre du jour de la séance, s’inscrit dans la dynamique de modernisation du cadre législatif et de consolidation des relations de coopération du Congo avec ses partenaires.