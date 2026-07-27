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Congo : l’encours de la dette publique atteint plus de 9 400 milliards FCFA à fin mai 2026

Ces chiffres ont été présentés le 23 juillet lors de la séance plénière consacrée à l'adoption de la loi de…

Publié par journaldebrazza.com
le: 27 juillet 2026
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Ces chiffres ont été présentés le 23 juillet lors de la séance plénière consacrée à l’adoption de la loi de finances rectificative pour l’exercice 2026.

 

La Commission économie, finances et contrôle de l’exécution du budget (Ecofin) de l’Assemblée nationale a révélé que l’encours total de la dette publique du Congo s’établissait à 9 483,04 milliards de FCFA à la fin du mois de mai 2026, soit 98,03 % du produit intérieur brut (PIB).

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Selon le rapport de la Commission Ecofin, la dette publique congolaise se répartit entre une dette intérieure de 5 531,53 milliards de FCFA, représentant 58,33 % de l’encours global, et une dette extérieure de 3 951,50 milliards de FCFA, soit 41,67 %.

L’analyse de la dette intérieure montre une forte prédominance des financements mobilisés sur le marché sous-régional des titres publics. Les Obligations du Trésor assimilables (OTA) et les Bons du Trésor assimilables (BTA) représentent à eux seuls 2 957,80 milliards de FCFA, constituant ainsi la principale composante de l’endettement intérieur.

La Commission relève également que la dette non conventionnée s’élève à 1 324,46 milliards de FCFA, tandis que la dette conventionnée atteint 1 249,27 milliards de FCFA.

Ces données mettent en évidence le niveau élevé de l’endettement public du Congo, dans un contexte où les autorités poursuivent leurs efforts de consolidation budgétaire et de maîtrise des finances publiques. Elles traduisent également le recours important de l’État aux instruments de financement du marché régional pour couvrir ses besoins de trésorerie et financer ses engagements.

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