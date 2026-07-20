Congo-Ebola : des leaders communautaires formés pour renforcer la prévention

La session de formation qui s’est déroulé le 17 juillet dernier, avait pour objectif est de renforcer la vigilance et la riposte face au risques de propagation du virus Ebola.

La Coordination nationale des organisations de la société civile pour la réponse communautaire multisectorielle aux épidémies en République du Congo (Cnore), en partenariat avec l’association internationale russe Globus, a réuni, le 17 juillet à Brazzaville, des leaders communautaires autour d’une session de formation et d’information consacrée à la prévention, à la détection et à la réponse face au virus Ebola.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Cette initiative s’inscrit dans une démarche de renforcement des capacités des acteurs communautaires, considérés comme des maillons essentiels du dispositif national de veille sanitaire. Les participants ont été outillés sur les modes de transmission du virus, les signes d’alerte, les mesures de prévention ainsi que les conduites à tenir en présence d’un cas suspect.

Au-delà du renforcement des connaissances, la formation visait également à sensibiliser les leaders communautaires à leur rôle dans la diffusion des bonnes pratiques au sein des populations. Les organisateurs entendent ainsi favoriser une mobilisation communautaire capable d’encourager l’adoption de comportements préventifs et le signalement rapide des cas suspects aux autorités sanitaires.

Selon les responsables de la Cnore et leurs partenaires, cette action répond au contexte sanitaire régional marqué par la présence du virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC), pays voisin du Congo. Cette proximité géographique appelle à une vigilance accrue et à une préparation permanente afin de limiter tout risque d’introduction de la maladie sur le territoire national.