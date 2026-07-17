Congo : une revue à mi-parcours pour renforcer la performance des hôpitaux

Brazzaville accueille, du 14 au 17 juillet, la revue à mi-parcours des activités des hôpitaux appuyées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Présidée par le ministre de la Santé et de la Population, Jean-Rosaire Ibara, la cérémonie d’ouverture a réuni le représentant résident de l’OMS au Congo, le Dr Vincent Dossou Sodjinou, le directeur général des soins et services de santé, le Pr Henri Germain Monabeka, ainsi que des responsables d’hôpitaux, des représentants des centres de santé intégrés et plusieurs partenaires techniques et financiers.

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Au-delà du bilan des activités hospitalières, cette rencontre a été marquée par deux temps forts. Le premier a porté sur la restitution des travaux de la Conférence stratégique africaine consacrée à la prévention et à la lutte contre les conflits sexuels dans les interventions de santé. Les échanges ont permis de partager les recommandations issues de cette rencontre continentale afin de promouvoir des services de santé plus sûrs, respectueux des droits des patients et des professionnels.

Le second temps fort a été consacré à l’analyse des performances des établissements hospitaliers. Les participants ont évalué les résultats enregistrés dans la mise en œuvre des actions soutenues par l’OMS, tout en examinant les pistes d’amélioration pour renforcer la gouvernance hospitalière, la qualité des prestations et l’accès des populations à des soins efficaces.

Pendant quatre jours, les professionnels de santé passeront en revue les indicateurs de performance, partageront leurs expériences et formuleront des recommandations destinées à optimiser le fonctionnement des structures sanitaires à travers le pays.

Cette revue à mi-parcours s’inscrit dans la dynamique de modernisation du système de santé congolais. En consolidant le partenariat entre le gouvernement et l’OMS, elle devrait permettre d’ajuster les interventions en cours et d’accélérer les réformes nécessaires pour offrir aux populations des services de santé plus performants, plus résilients et mieux adaptés aux défis sanitaires actuels.