Rapatriement volontaire des réfugiés : le Congo et le HCR renforcent leur coopération

La ministre des Affaires sociales et le directeur régional du HCR ont échangé à Brazzaville sur la situation des réfugiés en République du Congo, avec un accent particulier sur les perspectives de rapatriement volontaire.

La République du Congo et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) entendent poursuivre leurs efforts en faveur d’une gestion durable de la question des réfugiés. Au cours d’un échange tenu à Brazzaville, la ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, Marie-France Lydie Hélène Pongault, et le directeur du bureau régional du HCR pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Abdouraouf Gnon-Kondé, ont fait le point sur la situation des réfugiés vivant sur le territoire congolais.

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Les discussions ont notamment porté sur les perspectives de rapatriement volontaire des réfugiés lorsque les conditions de sécurité et de stabilité seront réunies dans leurs pays d’origine. Les deux responsables ont réaffirmé que ce processus devra s’effectuer dans le strict respect des principes internationaux, notamment le caractère libre, volontaire et digne du retour.

Au-delà de cette question, la rencontre a permis d’évaluer les actions menées en faveur de la protection des réfugiés ainsi que les défis liés à leur prise en charge. Les échanges ont également mis en lumière la qualité de la coopération entre le gouvernement congolais et le HCR, qui œuvrent conjointement pour garantir l’assistance humanitaire et promouvoir des solutions durables aux déplacements forcés.

Terre d’accueil de plusieurs milliers de réfugiés originaires de pays voisins, la République du Congo poursuit sa politique de solidarité tout en travaillant avec ses partenaires internationaux à la recherche de solutions pérennes, conciliant impératifs humanitaires, protection des personnes déplacées et stabilité régionale.