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Congo : Perenco lance la construction de son nouveau siège social à Pointe-Noire

La cérémonie de pose de la première pierre qui s’est tenu lundi 13 juillet à Pointe-Noire a été présidée par…

Publié par journaldebrazza.com
le: 16 juillet 2026
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La cérémonie de pose de la première pierre qui s’est tenu lundi 13 juillet à Pointe-Noire a été présidée par le ministre des Hydrocarbures, Stev Simplice Onanga.

 

Implanté au cœur de la capitale économique, sur l’avenue Ma Loango, le futur siège bénéficiera d’une vue sur l’océan. Conçu comme un complexe moderne, il s’étendra sur une superficie administrative de 4 137,84 m² et pourra accueillir près de 300 collaborateurs répartis sur deux niveaux (R+1 et R+2).

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Le bâtiment principal comprendra, au rez-de-chaussée, des espaces de stationnement aménagés sous pilotis. Le premier étage, d’une superficie de 2 081,94 m², accueillera notamment un grand hall d’accès public et VIP, ainsi que plusieurs départements stratégiques, dont les ressources humaines, les systèmes d’information, la logistique, les géosciences, les opérations de forage et les espaces communs.

Le second étage, couvrant 2 055,90 m², regroupera la direction générale ainsi que les services en charge des finances, de la qualité, de la santé, de la sécurité et de l’environnement (QHSE), de la maintenance, des opérations, des projets, de l’intégrité des installations et des relations avec les partenaires institutionnels. Une terrasse-réfectoire de plus de 500 m² viendra compléter les infrastructures.

Le projet prévoit également un bâtiment annexe de plain-pied de 890,02 m², destiné à accueillir des conférences, des assemblées générales, des formations et un espace de restauration. Un vaste espace vert sera aménagé avec des allées piétonnes, des zones de détente arborées et l’intégration des équipements de télécommunication.

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