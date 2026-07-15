Congo : le gouvernement révise à la hausse le budget 2026

Présenté le 14 juillet devant les deux chambres du Parlement par le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, le projet de loi de finances rectificative 2026 revoit sensiblement à la hausse les prévisions budgétaires.

Le gouvernement congolais a engagé une révision de son budget pour l’exercice 2026. Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, a présenté, le 14 juillet, le projet de loi de finances rectificative devant l’Assemblée nationale et le Sénat.

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À l’Assemblée nationale, la séance plénière était présidée par le premier vice-président, Léon Alfred Opimbat, tandis qu’au Sénat, les travaux se sont déroulés sous la conduite de son président, Pierre Ngolo. En une présentation succincte, le ministre a exposé les principales hypothèses macroéconomiques ainsi que les objectifs poursuivis par cette révision budgétaire.

Le projet de loi fixe les recettes de l’État à 2 778,016 milliards de FCFA, contre 2 550,540 milliards de FCFA dans la loi de finances initiale, soit une hausse de plus de 227 milliards de FCFA. Les dépenses progressent également pour atteindre 2 561,069 milliards de FCFA, contre 2 320,167 milliards de FCFA initialement.

En matière de trésorerie et de financement, les ressources sont désormais évaluées à 1 595,360 milliards de FCFA, contre 1 240,360 milliards de FCFA dans le budget adopté en début d’année. Les charges de trésorerie s’établissent, quant à elles, à 1 812,306 milliards de FCFA, en hausse par rapport aux 1 470,732 milliards de FCFA prévus initialement.

Malgré cette augmentation des enveloppes budgétaires, le gouvernement maintient un excédent budgétaire prévisionnel de 216,947 milliards de FCFA, contre 230,373 milliards de FCFA dans la loi de finances initiale. Cet excédent permettra de couvrir le déficit de financement, également estimé à 216,947 milliards de FCFA, résultant de l’écart entre les ressources et les charges de trésorerie.

Au-delà des ajustements chiffrés, les orientations stratégiques demeurent inchangées. Le gouvernement entend poursuivre la consolidation des recettes publiques grâce à la digitalisation des procédures fiscales, à la réduction des exonérations et à une meilleure valorisation des ressources naturelles, notamment le pétrole, les forêts et les mines.

Le projet prévoit également une gestion plus rigoureuse des dépenses de fonctionnement, la poursuite des efforts de réduction du coût et du niveau de la dette publique, ainsi que le renforcement de la résilience de l’économie nationale par la diversification des activités hors pétrole et la reconstitution progressive du fonds de stabilisation.

Ce projet de loi de finances rectificative sera désormais examiné par les parlementaires, appelés à se prononcer sur les ajustements proposés avant son adoption définitive.