Environnement : Congo Terminal obtient la certification ISO 14001

Congo Terminal a obtenu la certification ISO 14001:2015 à l’issue d’un audit réalisé par Bureau Veritas Certification.

Cette certification atteste de la conformité du système de Management environnemental de Congo Terminal aux exigences de cette norme internationale et une reconnaissance qui vient couronner les efforts et actions entrepris par le terminal depuis plusieurs années. Elle vient compléter d’autres certifications déjà obtenues par Congo Terminal : la certification ISO 9001 et le certificat de conformité au code ISPS obtenus en 2017 ainsi que le label Green Terminal obtenu en 2023.

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Le système de management environnemental de Congo Terminal repose notamment sur l’identification, l’évaluation et la réduction des impacts environnementaux, la gestion des déchets, la sensibilisation aux enjeux environnementaux (en particulier autour de la biodiversité) ainsi qu’une utilisation responsable des ressources. Il prévoit également un suivi des engagements environnementaux et leur communication transparente aux parties prenantes.

« Cette certification n’est pas une fin en soi. Elle constitue une étape dans la structuration de notre démarche environnementale. Elle confirme la mise en place d’un système de management environnemental conforme aux exigences de l’ISO 14001 et s’inscrit dans une logique d’amélioration continue. Le projet Môle Est, actuellement en développement, intègre également des choix techniques visant à réduire certaines émissions liées à l’exploitation

portuaire » explique Anthony SAMZUN, Directeur Général Congo Terminal. La certification ISO 14001 renforce la capacité de Congo Terminal à répondre aux attentes de ses clients, partenaires et autorités. Elle constitue également un cadre de référence pour le suivi et l’amélioration de ses pratiques environnementales dans un contexte de développement de ses activités, notamment avec le projet Môle Est prévu démarrer au premier semestre 2027.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients

armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation