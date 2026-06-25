Réfugiés centrafricains : le Congo et le HCR renforcent leur coopération pour des solutions durables

La ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, Marie-France Hélène Lydie Pongault a eu une rencontre avec le chef du Bureau national du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Bienvenu Lilian Ngombe.

Le gouvernement congolais et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) entendent consolider leur partenariat face aux défis liés à la prise en charge des populations déplacées. Cette ambition a été réaffirmée au cours d’une audience accordée par la ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, Marie-France Hélène Lydie Pongault, au chef du Bureau national du HCR, Bienvenu Lilian Ngombe.

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Au centre des échanges figurait la question de la plateforme dédiée aux solutions en faveur des réfugiés centrafricains, considérée comme un cadre essentiel pour accompagner les populations concernées vers des perspectives plus stables et durables.

« Nous avons échangé, entre autres, sur la question de la plateforme aux solutions des Centrafricains. C’est ce sujet qui nous tient à cœur. Il était normal que nous nous rapprochions de la ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire pour non seulement lui faire état des avancées mais aussi recueillir ses orientations », a déclaré Bienvenu Lilian Ngombe à l’issue de la rencontre.

Les discussions ont également porté sur plusieurs enjeux majeurs liés à la gestion de la question des réfugiés, notamment la protection des personnes déplacées, l’accompagnement social et humanitaire ainsi que les opérations de rapatriement volontaire.

Les autorités congolaises ont rappelé que ces actions continueront d’être conduites dans le respect des principes humanitaires et des engagements internationaux du Congo en matière de protection des réfugiés.