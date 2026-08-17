Congo : après 66 ans d’indépendance, le pari d’accélérer le développement

La République du Congo a marqué, samedi 15 août à Brazzaville, ses 66 ans d’indépendance. Au-delà du faste du défilé militaire et civil, cette célébration a surtout mis en avant une ambition, celle d’accélérer la marche du pays vers le développement.

Soixante-six ans après son accession à la souveraineté nationale, le Congo a célébré son indépendance dans un contexte où les enjeux de développement occupent une place centrale dans les priorités nationales. Placées sous le thème « Objectif développement : accélérons la marche », les festivités ont ainsi porté un message qui dépasse le cadre commémoratif.

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Présidée par le chef de l’État, Denis Sassou N’Guesso, la cérémonie organisée à Brazzaville a réuni plusieurs personnalités africaines, dont le président burundais et président en exercice de l’Union africaine, Évariste Ndayishimiye, ainsi que l’ancien président nigérien Mahamadou Issoufou.

Le choix du thème de cette 66e édition traduit la volonté des autorités congolaises d’inscrire la célébration de l’indépendance dans une dynamique davantage orientée vers l’action. L’enjeu est désormais de transformer les ambitions nationales en résultats concrets, notamment sur le plan économique et social.

Le défilé militaire et civil, qui a mobilisé les forces de défense et de sécurité ainsi que différentes composantes de la société, a symbolisé cette mobilisation collective autour des objectifs du pays.

Cette célébration a également permis de mettre en lumière des citoyens engagés dans le développement national. Avant le défilé, Denis Sassou N’Guesso, grand maître des ordres nationaux, a remis des distinctions honorifiques à plusieurs agriculteurs et Congolais vivant à l’étranger, récompensant leur contribution dans différents domaines.

Le développement comme nouvelle exigence

À travers ces distinctions, mais aussi par la place accordée aux différentes composantes de la nation durant la parade, le message était également celui d’une participation collective au développement du Congo.

Après 66 années d’indépendance, la question n’est donc plus seulement celle de la célébration de la souveraineté acquise en 1960. Elle est aussi celle de la capacité du pays à consolider ses acquis, à valoriser ses ressources humaines et économiques et à accélérer sa transformation.

Le thème « Objectif développement : accélérons la marche » apparaît ainsi comme une feuille de route autant qu’un slogan de circonstance, faire de l’indépendance non seulement un héritage à célébrer, mais surtout une dynamique à poursuivre.