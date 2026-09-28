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Congo : Eric Alain Mantot veut promouvoir le football féminin

Il a été élu samedi 26 septembre à Brazzaville, à la tête de la fédération congolaise de football (Fécofoot), pour…

Publié par journaldebrazza.com
le: 28 septembre 2026
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Il a été élu samedi 26 septembre à Brazzaville, à la tête de la fédération congolaise de football (Fécofoot), pour un mandat de quatre ans.

 

La Fecofoot a son nouveau président. Eric Alain Mantot a été porté à la tête de l’instance faitière du football congolais, au cours d’une assemblée générale extraordinaire élective. Il remporte avec un score de 35 voix contre 5 soit 87,5% face à Boniface Carle Malalou. Il succède ainsi à Jean Guy Blaise Mayolas à la tête de la Fécofoot et son élection met fin à l’intérim assuré par Henri Endzanga.

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Le nouveau président va diriger un comité exécutif composé de 15 membres. Eric Alain Mantot entend entre autres développer les centres de formation pour les jeunes, promouvoir le football féminin et améliorer la préparation des équipes nationales. Il promet également d’améliorer l’organisation des compétitions nationales et de renforcer la formation des arbitres.

Conscient de sa mission, il appelle les acteurs du football congolais à l’unité, et affirme sa volonté de travailler en collaboration avec l’Etat pour améliorer les infrastructures sportives du pays.

Rappelons que l’élection de Eric Alain Mantot intervient après la condamnation par contumace, en mars dernier, de l’ancien président Jean-Guy Blaise Mayolas à la réclusion à perpétuité pour détournement de fonds et blanchiment de capitaux.

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