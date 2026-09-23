Congo : le Cese renforce les capacités de son personnel sur la gestion budgétaire

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a lancé, le 22 septembre à Brazzaville, une session de renforcement des capacités destinée aux agents impliqués dans l’élaboration du budget et des comptes annuels de l’institution.

Pendant quatre jours, les participants sont appelés à approfondir leurs connaissances sur les mécanismes budgétaires ainsi que sur les techniques d’élaboration et de présentation des comptes annuels.

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Cette session de formation vise notamment à renforcer les compétences du personnel du Cese afin de lui permettre de mieux maîtriser les différentes étapes du processus budgétaire et de fiabiliser la production des comptes annuels de l’institution.

À travers cette initiative, le Cese entend également améliorer ses pratiques en matière de gestion des ressources financières. La maîtrise des outils et procédures budgétaires doit ainsi contribuer à une gestion plus transparente et à une meilleure traçabilité des ressources mobilisées pour le fonctionnement de l’institution.

Au-delà de l’acquisition de connaissances techniques, cette formation constitue un cadre d’échange et de mise à niveau pour les agents concernés par la préparation, l’exécution et le suivi des opérations budgétaires.

Au terme des quatre jours de travaux, les participants devraient disposer de compétences renforcées pour mieux répondre aux exigences liées à la gestion financière et comptable du Cese. L’objectif affiché est de consolider la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources de l’institution.