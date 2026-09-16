CAN 2027 : les Diables Rouges débutent les éliminatoires face à la Namibie

La République du Congo lancera sa campagne qualificative pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 à l’extérieur, avec un déplacement au Botswana pour y affronter la Namibie, le 24 septembre prochain.

Les Diables Rouges du Congo s’apprêtent à entrer dans la course à la qualification pour la CAN 2027. Pour leur première sortie, les hommes de Claude Le Roy seront opposés à la Namibie, le 24 septembre, au stade Obed Itani Chilume de Francistown, au Botswana.

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Cette délocalisation s’explique par l’absence de stade homologué en République du Congo pour accueillir la rencontre. Malgré cet imprévu, la sélection congolaise devra rapidement prendre ses marques afin de bien lancer cette campagne qualificative.

Le calendrier offrira ensuite aux Diables Rouges l’occasion de jouer à domicile. Le 29 septembre, soit cinq jours après leur déplacement, ils recevront les Lions Indomptables du Cameroun au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires.

Pour ces deux rendez-vous, Claude Le Roy a retenu un groupe de 27 joueurs. La sélection rassemble des éléments évoluant dans le championnat national, sur le continent africain ainsi que dans plusieurs championnats étrangers.

Avec deux rencontres en l’espace de cinq jours, le technicien français devra s’appuyer sur un groupe suffisamment compétitif pour négocier ce début de campagne. Le déplacement au Botswana, suivi de la réception du Cameroun, constituera ainsi un premier test important pour les ambitions congolaises dans ces éliminatoires.

Les Diables Rouges auront donc pour objectif de bien négocier leur entrée en matière avant de retrouver, quelques jours plus tard, le public brazzavillois pour un duel très attendu face au Cameroun.

La liste des joueurs convoqués:

Gardiens

Bonazebi Chelcy

Ndinga Perrauld

Zinga Melvin

Défenseurs

Andzouana Yhoan

Loubemba Godefroy

Makosso Christ

Mazikou Bradley

Mbemba Janard

Mouanga Kevin

Passi Bryan

Pereira Brayann

Poaty Morgan

Milieux

Dembi Fred

Hondermarck W.

Loemba Inno

Makoumbou A.

Makouta Gaius

Massanga Chandrel

Massonguissa Obed

Attaquants