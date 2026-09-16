SportFootball



EN CE MOMENT


CAN 2027 : les Diables Rouges débutent les éliminatoires face à la Namibie

La République du Congo lancera sa campagne qualificative pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 à l’extérieur, avec un…

Publié par journaldebrazza.com
le: 16 septembre 2026
DR
© DR

La République du Congo lancera sa campagne qualificative pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 à l’extérieur, avec un déplacement au Botswana pour y affronter la Namibie, le 24 septembre prochain.

 

Les Diables Rouges du Congo s’apprêtent à entrer dans la course à la qualification pour la CAN 2027. Pour leur première sortie, les hommes de Claude Le Roy seront opposés à la Namibie, le 24 septembre, au stade Obed Itani Chilume de Francistown, au Botswana.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Cette délocalisation s’explique par l’absence de stade homologué en République du Congo pour accueillir la rencontre. Malgré cet imprévu, la sélection congolaise devra rapidement prendre ses marques afin de bien lancer cette campagne qualificative.

Le calendrier offrira ensuite aux Diables Rouges l’occasion de jouer à domicile. Le 29 septembre, soit cinq jours après leur déplacement, ils recevront les Lions Indomptables du Cameroun au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires.

Pour ces deux rendez-vous, Claude Le Roy a retenu un groupe de 27 joueurs. La sélection rassemble des éléments évoluant dans le championnat national, sur le continent africain ainsi que dans plusieurs championnats étrangers.

Avec deux rencontres en l’espace de cinq jours, le technicien français devra s’appuyer sur un groupe suffisamment compétitif pour négocier ce début de campagne. Le déplacement au Botswana, suivi de la réception du Cameroun, constituera ainsi un premier test important pour les ambitions congolaises dans ces éliminatoires.

Les Diables Rouges auront donc pour objectif de bien négocier leur entrée en matière avant de retrouver, quelques jours plus tard, le public brazzavillois pour un duel très attendu face au Cameroun.

 

La liste des joueurs convoqués:

Gardiens

  • Bonazebi Chelcy
  • Ndinga Perrauld
  • Zinga Melvin

Défenseurs

  • Andzouana Yhoan
  • Loubemba Godefroy
  • Makosso Christ
  • Mazikou Bradley
  • Mbemba Janard
  • Mouanga Kevin
  • Passi Bryan
  • Pereira Brayann
  • Poaty Morgan

Milieux

  • Dembi Fred
  • Hondermarck W.
  • Loemba Inno
  • Makoumbou A.
  • Makouta Gaius
  • Massanga Chandrel
  • Massonguissa Obed

Attaquants

  • Bantsiele Gestany
  • Bassouamina Mons
  • Bifouma Thievy
  • Ibayi Christopher
  • Ikia Dimi Yvan
  • Mboula Queralt Jordi
  • Namboka Beni
  • Ndockyt Merveil

 

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

DR
© DR

Congo : la 7e session de formation aux métiers de l’audiovisuel annoncée pour février 2027

16 septembre 2026 Publié à 09h49

La prochaine édition de la session de formation aux métiers de l’audiovisuel se…

Savoir plus
DR
© DR

CAN 2027 : les Diables Rouges débutent les éliminatoires face à la Namibie

16 septembre 2026 Publié à 08h48

La République du Congo lancera sa campagne qualificative pour la Coupe d’Afrique des…

Savoir plus
DR
© DR

Congo : le gouvernement prépare l’acquisition de 414 000 compteurs intelligents

15 septembre 2026 Publié à 16h18

L’opération, menée avec l’appui du Projet d’amélioration des services d’électricité (PASEL), financé par…

Savoir plus