Congo : Maloukou connecté à l’électricité

La mise sous tension de cette infrastructure a été officiellement effectuée le 11 août 2026 par le président de la République, Denis Sassou N’Guesso.

Le parc industriel de Maloukou, situé dans le district d’Ignié, dans le département du Djoué-Léfini, est désormais connecté au réseau électrique national. Réalisé par la société China Machinery Engineering Corporation (CMEC), le projet d’électrification vise à fournir au parc industriel une alimentation électrique adaptée à ses besoins et à accompagner son développement industriel. Les travaux ont notamment consisté en la construction d’un poste de transformation très haute tension (THT) de 220/33/22 kV ainsi qu’à l’installation d’une ligne de transport de 220 kV sur une distance de 14 kilomètres entre Djiri et Maloukou.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’infrastructure électrique comprend plusieurs équipements techniques, dont une travée ligne de 220 kV en provenance de Ngo et de Djiri, deux travées destinées aux transformateurs d’une puissance de 2 x 45 MVA, ainsi qu’un bâtiment de contrôle-commande. Le site dispose également de bâtiments de distribution, de salles de commande et de communication, de locaux dédiés aux batteries et aux réunions, ainsi que d’un dispositif de mise à la terre conçu pour sécuriser l’installation.

À ces équipements s’ajoutent des infrastructures destinées à assurer le fonctionnement quotidien du poste, notamment des logements pour les agents, un magasin de pièces de rechange et un bureau pour le chef de poste.

Selon le coordonnateur général des Grands travaux, Oscar Otoka, l’ensemble du projet a coûté 16,572 milliards de FCFA, auxquels s’ajoutent 1,5 milliard de FCFA consacré aux opérations d’expropriation. Le financement a été entièrement assuré par l’État congolais.

Avec cette connexion au réseau électrique national, le parc industriel de Maloukou dispose désormais d’un élément essentiel à son fonctionnement. Cette étape doit permettre d’accélérer la mise en activité des unités industrielles installées dans la zone et, à terme, de renforcer la transformation locale et la production de biens finis au Congo.