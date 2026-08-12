Congo : le Fonds routier revoit à la hausse son budget 2026

Réuni le 11 août à Brazzaville à l’occasion de sa 24ᵉ session ordinaire, le comité de direction du Fonds routier a adopté un budget rectificatif de l’exercice 2026, arrêté à 27 milliards 766 millions 656 mille 489 FCFA, en recettes comme en dépenses.

Le budget initial, adopté en mai dernier, s’élevait à 7 milliards 720 millions 656 mille 489 FCFA. Cette enveloppe avait toutefois été jugée largement insuffisante au regard des besoins du pays, estimés à plus de 50 milliards de FCFA pour assurer l’entretien et la préservation du réseau routier national.

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Avec cette révision budgétaire, le Fonds routier dispose désormais de ressources nettement plus importantes pour répondre aux urgences liées à l’état des routes. L’objectif est notamment de soutenir les opérations d’entretien et de contribuer à améliorer les conditions de circulation sur les principaux axes du pays.

Cette hausse intervient dans un contexte où l’entretien du réseau routier constitue un enjeu majeur pour l’économie nationale. La dégradation de certaines infrastructures affecte en effet la mobilité des personnes, l’acheminement des marchandises et, plus largement, les échanges entre les différents départements.

À travers l’adoption de ce budget rectificatif, le comité de direction entend ainsi adapter les moyens du Fonds routier aux exigences du terrain. Si l’enveloppe révisée représente une progression significative par rapport au budget initial, elle demeure néanmoins en deçà des besoins globaux estimés à plus de 50 milliards de FCFA.

La 24ᵉ session ordinaire aura donc permis de poser les bases d’un renforcement des interventions du Fonds routier pour l’exercice 2026, avec en ligne de mire l’amélioration de la qualité et de la durabilité du réseau routier congolais.