Congo : Kinshasa et Brazzaville renforcent leur coopération

Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a de nouveau rencontré son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, lundi 10 août 2026 à Brazzaville.

Quelques semaines après une précédente visite à Brazzaville, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était de nouveau dans la capitale congolaise. Le chef de l’État congolais Denis Sassou Nguesso l’a reçu lundi 10 août pour un nouvel entretien consacré principalement aux relations entre les deux Congo.

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Selon la Présidence de la République du Congo, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que sur plusieurs questions d’intérêt régional. Kinshasa et Brazzaville entretiennent des relations historiques, fondées notamment sur leur proximité géographique, les liens humains entre leurs populations et des intérêts communs. La Présidence congolaise évoque à cet égard « l’excellence des relations diplomatiques » entre les deux pays.

Cette nouvelle rencontre intervient dans un contexte marqué par une intensification des échanges entre les autorités des deux rives du fleuve Congo. Elle fait suite au précédent déplacement de Félix Tshisekedi à Brazzaville, mais également à la récente visite d’une délégation d’évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO).

Au-delà des relations bilatérales, la régularité de ces consultations entre les deux dirigeants traduit l’importance du dialogue entre Kinshasa et Brazzaville sur les questions régionales. Les deux capitales entendent ainsi préserver une dynamique de concertation et consolider davantage leurs liens dans un environnement sous-régional marqué par plusieurs défis politiques, sécuritaires et économiques.

Cette nouvelle entrevue entre Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso confirme ainsi la place du dialogue au cœur des relations entre les deux Congo, avec l’ambition affichée de maintenir une coopération étroite et durable.