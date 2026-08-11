Môle Est : quand les influenceurs découvrent un projet moteur pour l’intégration régionale

Le 10 août 2026, trois figures incontournables de l’espace digital ont visité Congo Terminal et le chantier Môle Est. Ulrich Takam, Jojo la Légende et Weilfar Kaya se sont rendus sur cet ouvrage stratégique appelé à redessiner les échanges commerciaux dans la sous-région.

Accueillis par Emmanuel ADDO, Directeur d’exploitation de Congo Terminal, les trois influenceurs ont visité le chantier du Môle Est et découvert les infrastructures déjà déployées. Ils ont ainsi pu prendre la mesure de l’envergure du projet et de son rôle futur dans le renforcement des capacités du port de Pointe-Noire.

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« Ce que nous avons vu ici dépasse nos attentes. C’est la preuve concrète qu’une Afrique connectée et intégrée, telle que portée par la ZLECAf, est déjà en train de se construire ici au Môle Est » a confié Ulrich Takam, humoriste et vidéaste web camerounais.

Au-delà de la prouesse technique, les trois influenceurs ont insisté sur les retombées économiques attendues de cette nouvelle plateforme : fluidification du transit des marchandises, création d’emplois pour les jeunes, renforcement de la compétitivité logistique et attractivité accrue pour les investisseurs régionaux et internationaux. Pour eux, cette infrastructure ne se limite pas à un simple projet d’aménagement portuaire : elle constitue un véritable levier de développement pour l’ensemble de la sous-région.

« On ne parle pas à la jeunesse sans passer par ses porte-voix. Montrer ce chantier aux influenceurs, c’est le montrer directement à toute une génération » explique Patricia Ekey- Misse, Responsable régionale Communication pour la région Congo/Angola.

Une génération que les trois personnalités connaissent bien. Ulrich Takam, de son vrai nom Ulrich Gildas Tchinde Takam, est un humoriste camerounais qui réunit 2,5 millions d’abonnés sur Facebook et 731 000 sur TikTok. Jojo la Légende, à l’état civil Ouriel Atou Georges Loemba, est un artiste-humoriste congolais qui compte 184 700 abonnés et 2,3 millions de likes sur TikTok. Weilfar Kaya, humoriste congolais et révélation de l’humour africain, totalise 111 000 abonnés sur Facebook et 44 400 sur TikTok. À eux trois, ils forment une véritable référence pour la jeunesse africaine dont ils rythment le quotidien numérique.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.