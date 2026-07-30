FIAC 2026 : une nouvelle mascotte pour incarner l’excellence du « Made in Congo »

L’infographiste Yann Bokagna remporte les suffrages du jury, le 29 juillet à Brazzaville, grâce à une création appelée à devenir le visage officiel de l’événement.

La troisième édition de la Foire internationale de l’artisanat du Congo (Fiac) tient désormais son emblème. À l’issue d’un concours organisé sous l’égide du ministère des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l’Artisanat, l’infographe-graphiste Yann Bokagna a remporté les suffrages du jury, le 29 juillet à Brazzaville.

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Au total, six propositions conçues par sept auteurs étaient en compétition. La mascotte primée s’est distinguée par sa capacité à traduire visuellement le thème retenu pour cette troisième édition : « Faire du label Made in Congo une référence de l’excellence africaine ». À travers cette création, les organisateurs entendent valoriser le savoir-faire des artisans congolais et renforcer la promotion des produits locaux.

« Pour concevoir cette mascotte, je me suis inspiré de tout le travail que font nos artisans », a confié Yann Bokagna après avoir reçu des mains de la ministre des PME et de l’Artisanat, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, un chèque de 500 000 FCFA récompensant son œuvre.

Conformément au règlement du concours, cette récompense s’accompagne d’une cession des droits de la mascotte au profit des organisateurs. Désormais propriété de la Fiac, cette identité visuelle sera utilisée pour promouvoir la manifestation et porter son ambition de faire rayonner l’artisanat congolais bien au-delà des frontières nationales.