Assassinat de l’entrepreneur sportif Vally Amisi : le principal suspect arrêté à Brazzaville

Le principal suspect, qui avait pris la fuite après les faits, a été interpellé à Brazzaville, en, ouvrant la voie à son prochain transfèrement vers la République démocratique du Congo.

Le ministère congolais de la Justice a confirmé, dans un communiqué publié tard dans la soirée du dimanche 2 août, qu’un homme recherché dans le cadre de cette affaire a été arrêté par les autorités congolaises de Brazzaville. Les deux pays travaillent actuellement aux formalités administratives et judiciaires nécessaires pour son transfert à Kinshasa, où il devra répondre aux questions des enquêteurs.

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Le ministère précise toutefois que, conformément aux principes de l’État de droit, le suspect bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’aucune décision de justice définitive n’a été rendue.

L’affaire avait profondément ému l’opinion publique en avril dernier. Vally Amisi, entrepreneur sportif congolais installé en Afrique du Sud, se trouvait à Kinshasa dans le cadre d’un déplacement professionnel lorsqu’il a été retrouvé mort au petit matin dans une ruelle de la commune de la Gombe. Les circonstances de son décès avaient suscité une vive émotion et de nombreuses interrogations.

Les investigations menées par les autorités judiciaires avaient rapidement conduit à l’identification d’un suspect, qui avait toutefois réussi à échapper aux forces de l’ordre avant de quitter le territoire. Son arrestation à Brazzaville marque une étape importante dans la recherche de la vérité et pourrait permettre à la justice de faire toute la lumière sur les circonstances de ce meurtre.

Les autorités n’ont, pour l’heure, livré aucun détail supplémentaire sur les conditions de l’interpellation ni sur le calendrier précis du transfèrement. L’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités et les motivations entourant ce crime qui avait bouleversé le monde sportif et l’opinion publique congolaise.