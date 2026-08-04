Congo : l’UDSN célèbre 393 nouveaux diplômés et mise sur l’excellence académique

Le 31 juillet, sur son campus de Kintélé, au nord de Brazzaville, l’établissement a proclamé les résultats de la quatrième promotion des licenciés et de la deuxième promotion des titulaires de master.

Au total, 393 étudiants ont obtenu leur diplôme, marquant une nouvelle étape dans le développement de cette jeune université. À travers cette cérémonie, l’UDSN réaffirme sa volonté de promouvoir l’excellence académique et de répondre aux exigences d’un marché de l’emploi de plus en plus compétitif.

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Prenant la parole à cette occasion, le président de l’université, le Pr Ange Antoine Abéna, a dressé un bilan des principales avancées enregistrées depuis la création de l’établissement. Il a notamment mis en avant le renforcement des infrastructures scientifiques avec la mise en service de laboratoires modernes, l’ouverture des cycles de doctorat ainsi que le développement progressif de nouvelles offres de formation destinées à améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche.

Le responsable universitaire a également annoncé une mesure destinée à valoriser les meilleurs profils issus de cette promotion. Les étudiants les plus brillants pourront intégrer l’UDSN en qualité d’enseignants, une initiative qui vise à renforcer les capacités pédagogiques de l’université tout en offrant des perspectives professionnelles aux jeunes diplômés les plus méritants.

Cette stratégie s’inscrit dans la volonté de faire de l’UDSN un pôle d’excellence capable de produire des compétences adaptées aux besoins du développement du Congo et de la sous-région. En investissant dans la formation, la recherche et la valorisation des talents, l’université entend contribuer à la construction d’un enseignement supérieur plus performant et davantage tourné vers l’innovation.