Congo : la jeunesse invitée à renouer avec les symboles de la République

Une rencontre citoyenne consacrée aux emblèmes de la République s’est ouverte au Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza à Brazzaville.

Le Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza a servi de cadre, le 30 juillet, au lancement de la rencontre citoyenne placée sous le thème « Les emblèmes de la République, fondements de l’honneur national ». L’initiative, portée par le ministère de la Jeunesse et de l’Éducation civique en partenariat avec la Grande Chancellerie des ordres nationaux, s’inscrit dans la dynamique de promotion des valeurs républicaines et du civisme.

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La cérémonie a été présidée par le ministre délégué chargé de la Jeunesse et de l’Éducation civique, Prince Michrist Kaba Mboko, sous le patronage du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Éducation civique, Hugues Ngouélondélé.

Dans son intervention, le ministre délégué a rappelé qu’une nation ne se bâtit pas uniquement sur ses infrastructures, ses ressources naturelles ou ses performances économiques. Elle repose également sur les valeurs qu’elle partage, les institutions qu’elle respecte et les symboles qui incarnent son identité.

Selon lui, les emblèmes de la République, le drapeau, les armoiries, la devise et l’hymne national, constituent bien plus que de simples signes distinctifs de l’État. Ils représentent la mémoire de la nation, l’expression de sa souveraineté, le reflet de son identité collective et le témoignage permanent de son attachement aux idéaux républicains.

Le membre du gouvernement a souligné que ces symboles rappellent à chaque Congolaise et à chaque Congolais leur appartenance à une même communauté nationale, unie par une histoire commune et un destin partagé, au-delà des différences.

Insistant sur la portée citoyenne de cette initiative, Prince Michrist Kaba Mboko a indiqué que le respect des emblèmes nationaux ne saurait être réduit à une simple exigence protocolaire. Il s’agit, a-t-il expliqué, d’un véritable acte de civisme, d’une expression du patriotisme et d’une marque de respect envers la République.