Congo : le service public mise sur un meilleur accueil des usagers

Le gouvernement a présenté, le 28 juillet à Brazzaville, la Charte de l’accueil dans le service public aux responsables de plusieurs administrations. L’objectif est d’améliorer la qualité des services et de restaurer la confiance des citoyens.

L’administration congolaise est engagée dans une nouvelle étape de sa modernisation. Réunis le 28 juillet à Brazzaville, les directeurs généraux et les cadres de plusieurs administrations ont pris part à une séance de présentation de la Charte de l’accueil dans le service public, un document qui définit les règles destinées à améliorer les relations entre les agents publics et les usagers.

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À travers cette charte, le gouvernement entend promouvoir une administration plus accessible, plus réactive et davantage tournée vers les besoins des citoyens. Le texte met notamment l’accent sur la courtoisie, l’écoute, le respect des usagers, la transparence et la célérité dans le traitement des dossiers.

Cette démarche répond aux critiques récurrentes visant la qualité de l’accueil dans certains services publics. En instaurant des principes communs à l’ensemble des administrations, les autorités souhaitent harmoniser les pratiques et renforcer la confiance des citoyens envers les institutions.

Les responsables administratifs sont désormais appelés à s’approprier ce référentiel et à en assurer la mise en œuvre dans leurs structures respectives. Pour le gouvernement, l’amélioration de l’accueil constitue un levier essentiel de la réforme administrative et de la modernisation du service public.