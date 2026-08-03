Congo : deux nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

Le président de la République, Denis Sassou-N’Guesso, a reçu, le 3 août au Palais du Peuple à Brazzaville, les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs.

Les diplomates reçus par le chef de l’État sont Son Excellence Hamzatou Abdoul Thiam, nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, et Son Excellence Roger Bokwala Bompolonga, ambassadeur de la République démocratique du Congo.

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Conformément aux usages diplomatiques, la remise des lettres de créance confère aux deux représentants le statut officiel leur permettant d’exercer pleinement leurs fonctions auprès des institutions congolaises. Ils auront notamment pour mission de promouvoir la coopération bilatérale, de renforcer les échanges politiques, économiques, commerciaux et culturels, ainsi que de consolider les liens d’amitié entre leurs États et la République du Congo.

Cette double accréditation intervient dans un contexte où le Congo poursuit le renforcement de ses relations avec les pays africains, en privilégiant le dialogue politique, l’intégration régionale et le développement de partenariats mutuellement bénéfiques.