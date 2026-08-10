5ème édition Gala des Bacheliers : AGL Congo sacrée meilleure entreprise partenaire

Du 13 au 16 juillet 2026, Africa Global Logistics (AGL) Congo a pris part à la 5e édition du Gala des bacheliers qui s’est tenue à Pointe-Noire. Organisé par Kimia Events Team, cet événement avait pour objectif d’orienter les nouveaux bacheliers, de récompenser les meilleurs élèves et les entreprises partenaires engagées pour l’éducation.

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Pendant quatre jours, les nouveaux bacheliers ont profité d’un programme riche en conférences, panels et échanges animés par des professionnels de divers secteurs. Ces rencontres leur ont permis de mieux cerner les réalités du monde professionnel, les opportunités de carrière et les compétences recherchées par les entreprises.

AGL Congo est intervenue lors du panel ressources humaines, éclairant l’orientation post-bac, l’employabilité et les compétences clés pour réussir son insertion professionnelle.

« Guider les jeunes dans leur orientation académique, c’est préparer les talents de demain. Chez Africa Global Logistics Congo, nous sommes convaincus que le partage d’expérience et la transmission des savoir-faire métiers sont des leviers essentiels pour aider cette nouvelle génération à construire un parcours professionnel solide et ambitieux » a déclaré Eminence Bouyou, Responsable Développement RH Africa Global Logistics Congo.

Lors de la cérémonie de clôture, AGL Congo a reçu le prix de la Meilleure Entreprise Partenaire, une belle reconnaissance de son engagement auprès des jeunes. Car au-delà de l’événement, c’est une véritable conviction qui anime l’entreprise : contribuer, jour après jour, au développement du capital humain et donner aux talents de demain les clés pour réussir dans le monde professionnel