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Congo : le Parlement formule 28 recommandations sur le Cadre budgétaire 2027-2029

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a présenté, le 6 août, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès,…

Publié par journaldebrazza.com
le: 7 août 2026
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Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a présenté, le 6 août, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) 2027-2029.

 

Au cours de son intervention, le chef du gouvernement a exposé les principales priorités économiques et budgétaires de l’État, en mettant l’accent sur la consolidation de la stabilité macroéconomique, l’amélioration de la mobilisation des recettes publiques, la maîtrise des dépenses et la poursuite des réformes structurelles engagées.

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À l’issue des échanges, députés et sénateurs ont exprimé leurs attentes sur plusieurs questions jugées essentielles. Les recommandations portent notamment sur le renforcement de la gouvernance des finances publiques, une meilleure exécution des investissements, l’accélération de la diversification économique, le soutien aux secteurs productifs, la création d’emplois, ainsi que l’amélioration des conditions de vie des populations.

Les parlementaires ont également insisté sur la nécessité d’assurer une plus grande transparence dans la gestion des ressources publiques, d’accroître les performances de la collecte des recettes fiscales et de poursuivre les efforts de réduction de la dette tout en préservant les dépenses sociales prioritaires.

Ces 28 recommandations constituent une feuille de route pour enrichir la mise en œuvre du Cadre budgétaire à moyen terme 2027-2029.

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