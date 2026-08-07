Congo-RDC : Brazzaville et Kinshasa renforcent leur coopération en faveur de la jeunesse

En visite de travail à Brazzaville, la ministre congolaise (RDC) de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grace Emie Kutino, a échangé avec les responsables congolais en charge de la jeunesse.

La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique de la République démocratique du Congo, Grace Emie Kutino, a eu une séance de travail avec le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Éducation civique de la République du Congo, Hugues Ngouélondélé, en présence du ministre délégué chargé de la Jeunesse et de l’Éducation civique, Michrist Kaba Mboko.

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Cette rencontre s’inscrit dans une volonté commune de renforcer la coopération entre les deux pays en matière de politiques publiques dédiées à la jeunesse. Les échanges ont permis d’examiner les possibilités de mutualiser les expériences et les initiatives mises en œuvre de part et d’autre du fleuve Congo afin d’améliorer les dispositifs d’accompagnement des jeunes.

Au cours des discussions, Grace Emie Kutino a présenté le projet de Carte Avantage Jeune, un dispositif actuellement en préparation en République démocratique du Congo. Cette carte vise à faciliter l’identification des jeunes, à renforcer leur accompagnement et à leur offrir un meilleur accès à divers services, avantages et opportunités.

Les autorités congolaises ont, de leur côté, partagé leur expérience en matière d’insertion et de réinsertion sociale des jeunes, notamment à travers le dispositif d’Aubeville. Ce mécanisme associe encadrement, formation qualifiante et accompagnement personnalisé afin de favoriser une réintégration durable des bénéficiaires dans la société.

À l’issue de cette séance de travail, les deux parties ont convenu d’encourager un partage d’expertise entre les équipes techniques de leurs ministères respectifs. Cette coopération devrait permettre d’adapter les bonnes pratiques développées dans chaque pays et de renforcer les politiques publiques en faveur de la jeunesse.