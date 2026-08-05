Congo-Électricité : la BAD renforce son appui pour accélérer les investissements

Reçu le 4 août à Brazzaville par le ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, l’administrateur de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’Afrique centrale, Régis Lakoue Derant, a réaffirmé l’engagement de l’institution à soutenir le Congo dans la préparation et le financement de nouveaux projets électriques.

Le partenariat entre le Congo et la Banque africaine de développement (BAD) dans le secteur de l’énergie poursuit son renforcement. À l’occasion d’une audience accordée le 4 août à Brazzaville, le ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, a échangé avec une délégation conduite par l’administrateur de la BAD pour l’Afrique centrale, Régis Lakoue Derant.

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Au cœur des discussions figurait la préparation de nouveaux projets de production et de développement des infrastructures électriques. La BAD a renouvelé sa disponibilité à accompagner le gouvernement congolais, en particulier dans la mobilisation des financements indispensables à la concrétisation de ces projets. L’institution entend également apporter son expertise technique afin de faciliter leur maturation et d’améliorer leur bancabilité auprès des partenaires financiers.

Les deux parties ont par ailleurs fait le point sur les études de faisabilité actuellement en cours. Ces travaux constituent une étape essentielle avant le lancement des futurs investissements, en permettant d’évaluer leur viabilité technique, économique et environnementale.

Les échanges ont aussi mis en évidence la nécessité de poursuivre les réformes du secteur de l’énergie. L’objectif est de créer un environnement plus favorable aux investissements publics et privés, en renforçant la gouvernance, la transparence et le cadre réglementaire. Ces évolutions devraient contribuer à attirer davantage d’investisseurs et à accélérer le développement des infrastructures électriques.