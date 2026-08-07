Congo : la Grande foire agricole pour renforcer la souveraineté alimentaire

Réunissant plus de 650 exposants venus du Congo et de plusieurs pays partenaires, la deuxième édition de la Grande foire agricole du Congo entend faire de l’agriculture un levier de croissance, de sécurité alimentaire et de diversification économique.

Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a officiellement lancé, le 5 août, la deuxième édition de la Grande foire agricole du Congo (GFAC), au Parc des expositions de Bambou-Mingali, dans le district d’Ignié (département du Djoué-Léfini). Placée sous le thème « Nourrir la Nation et honorer la patrie », cette rencontre nationale se veut un rendez-vous stratégique pour accélérer le développement du secteur agricole et renforcer la souveraineté alimentaire du pays.

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Pendant seize jours, plus de 650 exposants, répartis dans seize pavillons et cinq pôles thématiques, présenteront le savoir-faire agricole des quinze départements du Congo, aux côtés de délégations venues notamment du Mali, de la République centrafricaine et de la Chine. Producteurs, transformateurs, chercheurs, investisseurs et institutions publiques y partageront leurs expériences, leurs innovations et leurs solutions pour moderniser les filières agricoles.

Au-delà de son caractère commercial, la Grande foire agricole nourrit de fortes attentes. Elle ambitionne de stimuler les investissements dans le secteur, de favoriser les partenariats entre les différents acteurs de la chaîne de valeur et d’encourager la transformation locale des produits agricoles afin de réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires.

L’événement est également attendu comme un tremplin pour les jeunes et les femmes engagés dans l’entrepreneuriat agricole. En leur offrant une vitrine pour exposer leurs produits et nouer des contacts d’affaires, la foire entend contribuer à la création d’emplois et à l’émergence d’une agriculture plus compétitive, innovante et génératrice de revenus.

Cette édition devrait aussi permettre de promouvoir les technologies agricoles, les bonnes pratiques de production et les solutions adaptées aux défis du changement climatique. Les organisateurs espèrent ainsi renforcer les capacités des producteurs tout en améliorant la productivité et la qualité des productions nationales.