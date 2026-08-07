Congo : Brazzaville se dote d’un plan d’action pour renforcer sa résilience climatique

Le directeur général de l’Agence française de développement (AFD), Antoine Chevalier, a remis officiellement, le 5 août 2026, le Plan d’action climat territorial (PACT) au député-maire de la capitale congolaise, Dieudonné Bantsimba.

Le directeur général de l’Agence française de développement (AFD), Antoine Chevalier, a officiellement remis, le 5 août à Brazzaville, le Plan d’action climat territorial (PACT) au député-maire de la capitale, Dieudonné Bantsimba. Cette initiative marque une nouvelle étape dans l’engagement de la ville en faveur de la transition écologique et du développement durable.

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Conçu comme un document stratégique, le PACT vise à accompagner Brazzaville dans l’identification des principaux défis climatiques auxquels elle est confrontée et à définir les actions prioritaires pour y répondre. Il propose une vision intégrée du développement urbain, conciliant protection de l’environnement, amélioration du cadre de vie des populations et renforcement de la résilience face aux aléas climatiques.

Le plan met notamment l’accent sur des domaines clés tels que la gestion des déchets, la préservation des ressources naturelles, la mobilité urbaine, la maîtrise des risques liés aux inondations ainsi que la promotion d’infrastructures plus durables. Il constitue également un outil d’aide à la décision pour les autorités municipales dans la planification des investissements futurs.

À travers cette remise officielle, l’Agence française de développement réaffirme son engagement à accompagner les collectivités locales congolaises dans la mise en œuvre de politiques publiques adaptées aux enjeux climatiques. Pour la municipalité de Brazzaville, ce partenariat ouvre la voie à une meilleure mobilisation des ressources techniques et financières nécessaires à la concrétisation des projets inscrits dans le PACT.

Face aux conséquences de plus en plus perceptibles du changement climatique, Brazzaville entend ainsi renforcer sa capacité d’adaptation et inscrire son développement dans une dynamique plus durable, au bénéfice des générations présentes et futures.