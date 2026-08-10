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Congo-Passeports : le gouvernement dément tout enrôlement en ligne

Une fausse plateforme d’enrôlement pour l’obtention du passeport circule sur les réseaux sociaux. Le ministère de l’Intérieur et de la…

Publié par journaldebrazza.com
le: 10 août 2026
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Une fausse plateforme d’enrôlement pour l’obtention du passeport circule sur les réseaux sociaux. Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation appelle les citoyens à la vigilance et met en garde contre les risques d’arnaque.

 

Une information largement relayée sur les réseaux sociaux fait état de l’ouverture d’un prétendu site internet destiné à l’enrôlement en ligne des Congolais désireux d’obtenir un passeport. Une démarche que le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation dément formellement.

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Dans une mise au point, le ministère précise qu’aucune procédure numérique d’enrôlement pour l’obtention du passeport n’est actuellement engagée. Cette clarification intervient après le passage du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Jean Olessongo Ondaye, au Sénat, dans le cadre de la séance de questions orales au gouvernement.

Face à la circulation de cette fausse information, le ministère invite les Congolaises et les Congolais à faire preuve de prudence et à ne pas communiquer leurs données personnelles ou effectuer d’éventuels paiements sur des plateformes non officielles. L’objectif est notamment de prévenir les tentatives d’escroquerie qui pourraient profiter de l’intérêt croissant des citoyens pour la modernisation des démarches administratives.

Le ministère rappelle toutefois que l’amélioration de l’accès au passeport demeure une priorité. Il réaffirme son engagement à rendre ce document accessible à tous, dans le cadre de procédures officielles et sécurisées.

En attendant la mise en place éventuelle d’un dispositif numérique officiel, les citoyens sont donc invités à se fier exclusivement aux communications émanant des canaux institutionnels du ministère et à rester vigilants face aux annonces diffusées sur les réseaux sociaux.

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