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Congo : Denis Sassou-N’Guesso de retour à Brazzaville après un séjour à Oyo

Le président de la République, a regagné la capitale congolaise ce lundi 10 août 2026, au terme d’un séjour de…

Publié par journaldebrazza.com
le: 10 août 2026
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Le président de la République, a regagné la capitale congolaise ce lundi 10 août 2026, au terme d’un séjour de quelques jours à Oyo, dans le département de la Cuvette.

 

Le chef de l’État était arrivé à Oyo le 7 août dernier, via l’aéroport international d’Ollombo. Ce déplacement dans son fief natal intervient après plusieurs semaines marquées par un agenda présidentiel particulièrement chargé.

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Après quelques jours passés à Oyo, Denis Sassou-N’Guesso est de retour dans la capitale, où il devrait reprendre ses activités officielles.

Ce retour à Brazzaville intervient également dans un contexte de poursuite de la mise en œuvre des priorités du nouveau quinquennat, après la réélection du chef de l’État en mars 2026 et son investiture en avril dernier.

Le séjour à Oyo aura ainsi constitué une parenthèse avant la reprise des activités présidentielles dans la capitale.

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