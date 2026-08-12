Journée internationale de la Jeunesse : le CIRSJA d’Aubéville ouvre ses portes aux jeunes vulnérables

À l’occasion de cette journée célébrée ce 12 août 2026, le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, procédera à l’ouverture officielle du Centre d’Insertion et de Réinsertion Sociales des Jeunes d’Aubéville (CIRSJA).

Le CIRSJA se veut un espace d’accueil, d’écoute et de reconstruction pour les jeunes confrontés à des situations de fragilité sociale. À travers un accompagnement adapté, le centre entend leur permettre de retrouver progressivement leur autonomie et de renouer avec un projet de vie.

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Au-delà de l’accueil, le dispositif mise sur la formation comme levier d’insertion. Les jeunes qui y seront pris en charge pourront bénéficier de formations destinées à renforcer leurs compétences et à faciliter leur accès au marché du travail ou à l’entrepreneuriat.

L’objectif affiché est également de favoriser une réinsertion durable dans la société. Le CIRSJA ambitionne ainsi de contribuer à réduire les situations d’exclusion et à offrir aux jeunes concernés de nouvelles perspectives d’avenir.

Cette ouverture officielle, qui intervient à l’occasion de la Journée internationale de la Jeunesse, place ainsi la jeunesse au cœur des enjeux de développement et de cohésion sociale.

L’enjeu est donc de transformer les situations de vulnérabilité en opportunités de reconstruction, de formation et d’autonomisation, afin de permettre à chaque jeune accompagné de retrouver sa place dans la société.