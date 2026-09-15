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Congo : les droits de l’enfant au cœur des priorités du prochain PND

La ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, Marie-France Hélène Lydie Pongault, a échangé, le 14 septembre à Brazzaville,…

Publié par journaldebrazza.com
le: 15 septembre 2026
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La ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, Marie-France Hélène Lydie Pongault, a échangé, le 14 septembre à Brazzaville, avec la représentante de l’Unicef au Congo, Mariavittoria Ballota.

 

Les droits de l’enfant devraient occuper une place importante dans le prochain cadre de développement du Congo. C’est l’un des principaux points abordés lors de la rencontre entre la ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, Marie-France Hélène Lydie Pongault, et la représentante du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), Mariavittoria Ballota, le 14 septembre à Brazzaville.

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Alors que le pays prépare son Plan national de développement (PND) pour la période 2026-2031, les deux parties ont souligné la nécessité de placer les questions liées aux droits, à la protection et au bien-être des enfants au centre des priorités nationales. Cette orientation vise à mieux intégrer les enjeux de l’enfance dans les politiques publiques et les actions de développement à venir.

La rencontre a également permis d’évoquer la mise à jour de la politique de l’action sociale, qui arrive à échéance en 2026. À la demande du ministère, l’Unicef apportera son appui au processus de réflexion devant conduire à l’élaboration d’une nouvelle politique.

Cet accompagnement doit notamment permettre d’identifier les nouveaux enjeux sociaux auxquels le Congo est confronté et d’adapter les priorités de l’action sociale. La nouvelle politique servira ensuite de référence pour définir le plan de travail du ministère et orienter ses interventions en faveur des populations vulnérables, notamment les enfants.

Les échanges ont enfin porté sur la célébration de la Journée internationale des droits de l’enfant, prévue le 20 novembre prochain. À cette occasion, l’Unicef prévoit d’organiser un forum national consacré aux droits des enfants.

L’agence onusienne souhaite obtenir le patronage du président de la République pour cet événement, qui devrait constituer un moment de mobilisation autour de la protection de l’enfant et de la promotion de ses droits.

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